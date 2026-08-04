Dehradun News: समाजसेवा के लिए चार हस्तियों को मिला 'घन्ना भाई सम्मान'

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली चार हस्तियों को 'घन्ना भाई सम्मान' मिला। लोक हास्य सम्राट स्व. घन्नानंद की 73वीं जयंती पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मंगलवार को लोक हास्य दिवस का समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन सिंह रावत ने कहा कि घन्ना भाई ने अपने लोक हास्य के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान दिलाई। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अधिवक्ता ललित जोशी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पद्मश्री डॉ. आर.के. जैन, लोक हास्य के क्षेत्र में किशन बगोठ तथा सनातन धर्म के क्षेत्र में आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल को 'घन्ना भाई सम्मान' प्रदान किया गया।