Dehradun News: समाजसेवा के लिए चार हस्तियों को मिला 'घन्ना भाई सम्मान'
Dehradun News: फोटो- गढ़वाल के लिए भी जरूरी - लोक हास्य दिवस पर घन्ना भाई की
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली चार हस्तियों को 'घन्ना भाई सम्मान' मिला। लोक हास्य सम्राट स्व. घन्नानंद की 73वीं जयंती पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मंगलवार को लोक हास्य दिवस का समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन सिंह रावत ने कहा कि घन्ना भाई ने अपने लोक हास्य के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान दिलाई। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अधिवक्ता ललित जोशी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पद्मश्री डॉ. आर.के. जैन, लोक हास्य के क्षेत्र में किशन बगोठ तथा सनातन धर्म के क्षेत्र में आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल को 'घन्ना भाई सम्मान' प्रदान किया गया।
उपस्थित लोगों ने सम्मानित विभूतियों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में उभरते हास्य कलाकार संदीप चिलबिट ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं हास्य नाटक 'खाड़ू ला पता' ने सभागार में ठहाकों की गूंज भर दी। नाटक में अरविंद नेगी, गोकुल पंवार, दीपक ब्यास और दीपक के अभिनय को खूब सराहा गया। आयोजक प्रशांत ने बताया कि घन्ना भाई फाउंडेशन का उद्देश्य उत्तराखंड की लोक हास्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। कार्यक्रम में साहित्यकारों, कलाकारों, समाजसेवियों, संस्कृति प्रेमियों और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।
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