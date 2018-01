BJP विधायक ने बेटी की शादी के कार्ड पर लगाया सरकार का Logo, हुई किरकिरी

उत्तराखंड में भाजपा एक विधायक ने अपनी बेटी के शादी के कार्ड पर राज्य सरकार का लोगो छपवाया है। इस कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शादी आज है। इसके उन्होंने कार्ड बंटवाए थे। शादी के कार्ड पर वर-वधु के नाम के साथ उत्तराखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ है। जबकि सरकारी लोगो का निजी कार्यक्रम के कार्ड पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गयी है।

शादी के कार्ड को लेकर आलोचना शुरू कर दी है। इसके जवाब में विधायक सुरेश राठौड़ ने बताया कि वह एक गरीब परिवार की बेटी की शादी अपनी खुद की बेटी की तरह कर रहे हैं। वह विधायक होने के नाते सरकार का हिस्सा हैं। इसलिए उन्होंने कार्ड पर राज्य सरकार का लोगो लगाया। उन्होंने सवाल किया कि उनका काम किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। विधायक ने आगे यह भी कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

Uttarakhand government logo seen on wedding invitation card of daughter of #Uttarakhand BJP MLA Suresh Rathor pic.twitter.com/UK5s2TUPqa