Dehradun News: कुमाऊं में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करे एसजीआरआर ग्रुप: राम सिंह कैड़ा

Dehradun News: कुमाऊं में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करे एसजीआरआर ग्रुप: राम सिंह कैड़ा
Dehradun News: फोटो कैबिनेट मंत्री कैड़ा ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका सज्जादे गद्दी नशीन देवेन्द्र दास महाराज से की शिष्टाचार भेंट देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। शहरी विकास एवं पर्यावरण मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेककर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने सज्जादे गद्दी नशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरबार साहिब की परंपरानुसार उनका सम्मान और स्वागत किया गया।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय तथा श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एसजीआरआर ग्रुप से कुमाऊं मंडल में भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार करने का आग्रह किया, ताकि क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सके।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल द्वारा कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। श्रीमहंत देवेन्द्र दास महाराज ने कहा कि एसजीआरआर ग्रुप सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने संस्थान की विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी भी कैबिनेट मंत्री को दी।
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