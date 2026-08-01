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Dehradun News: गंगा में शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार कनखल कोतवाली क्षेत्र के मातृ सदन आश्रम के पास गंगा में एक लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गंगा से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा। पहचान के प्रयास जारी हैं।

Dehradun News: गंगा में शव मिलने से सनसनी

Dehradun News: हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र ने मातृ सदन आश्रम के पास लावारिस शव मिलने से सनसनी मच गई। गंगा में शव अटका देख लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गंगा से बाहर निकाला। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं।

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