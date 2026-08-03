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Dehradun News: घर से नाराज होकर दिल्ली जाने निकलीं दो बहनें, जीआरपी ने परिजनों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: रुड़की रेलवे स्टेशन पर रविवार रात जीआरपी ने दो नाबालिग बहनों को पाया, जो घर से भागने की कोशिश कर रही थीं। 13 वर्षीय आंचल और 10 वर्षीय ऋतु ने बताया कि वे मां की डांट से नाराज होकर दिल्ली जा रही थीं। उन्हें सुरक्षित उनके परिवार के पास वापस भेजा गया।

Dehradun News: घर से नाराज होकर दिल्ली जाने निकलीं दो बहनें, जीआरपी ने परिजनों को सौंपा

Dehradun News: रुड़की। रेलवे स्टेशन रुड़की पर रविवार रात प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान जीआरपी को दो नाबालिग बहनें रोती-बिलखती मिलीं। पूछताछ में 13 वर्षीय आंचल और 10 वर्षीय ऋतु, निवासी शक्ति विहार कॉलोनी रुड़की, ने बताया कि मां की डांट से नाराज होकर वे घर से निकल आई थीं और ट्रेन से दिल्ली जाने की योजना बना रही थीं। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने दोनों बच्चियों को सुरक्षित महिला कांस्टेबल बिंदु सैनी की निगरानी में रखा। इसके बाद उनके बताए पते के आधार पर परिजनों को सूचना देकर जीआरपी चौकी बुलाया गया। जांच और सत्यापन के बाद दोनों बच्चियों को उनकी मां फूलमती और नानी गेंदवा के सुपुर्द कर सकुशल घर भेज दिया गया।

इस दौरान टीम में चौकी प्रभारी जीआरपी रुड़की एएसआई सुशील कुमार तिवारी, कांस्टेबल जाहुल हसन, अमित कुमार, सरयू सैनी और महिला कांस्टेबल बिंदु सैनी शामिल रहे।

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