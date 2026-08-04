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Dehradun News: भाजपा स्वयं सहायता समूह ने किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: ए तथा उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तूभानंद जोशी और मंदिर समिति की अध्यक्ष रीना मैक्लोगा ने

Dehradun News: भाजपा स्वयं सहायता समूह ने किया पौधारोपण

Dehradun News: देहरादून। प्रमुख संवाददाता लोकपर्व हरेला पखवाड़ा के तहत भाजपा स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ की ओर से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छायादार और फूलदार पौधे रोपे गए तथा उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प भी लिया गया।कार्यक्रम में प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तूभानंद जोशी और मंदिर समिति की अध्यक्ष रीना मैक्लोगा ने इसका शुभारंभ किया। कौस्तूभानंद जोशी ने कहा कि वृक्ष केवल मानव ही नहीं, बल्कि समस्त जीव-जंतुओं और पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है और इस अवसर पर लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प भी उतना ही आवश्यक है।प्रदेश

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संयोजक नूपुर शर्मा गुप्ता ने कहा कि वन मानव जीवन का आधार हैं। तेजी से घटते वन क्षेत्र की भरपाई के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना समय की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, संतुलित और हरित पर्यावरण मिल सके।कार्यक्रम में इंजीनियर आराध्य कुमार व्यवसाई, मीरा कठैत, विनीता खंडूरी, उर्मिला सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, राम अचल निषाद और अमीर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

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