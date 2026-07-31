Dehradun News: उत्कृष्ट स्कूल बस ड्राइवर और सहायक को मिलेगा अवार्ड

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में चलाए जा रहे 'सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित भविष्य' अभियान के तहत परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार वाहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए आरटीओ देहरादून की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों और सहायकों को ‘बेस्ट स्कूल बस ड्राइवर’ और ‘बेस्ट स्कूल बस सहायक’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।बेस्ट ड्राइवर और सहायक के चयन के लिए परिवहन विभाग की ओर से स्कूलों में जाकर स्कूल बसों का निरीक्षण किया जा रहा है, इसके साथ ही छात्र-छात्राओं से फीड बैक भी लिया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षित ड्राइविंग, समयपालन, विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, वाहन की स्वच्छता, ओवरस्पीडिंग न करना और पैनिक बटन/फर्स्ट एड बॉक्स जैसे सुरक्षा उपकरणों की सजगता जैसे बिंदुओं पर चालकों को परखा जाएगा।