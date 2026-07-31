Dehradun News: उत्कृष्ट स्कूल बस ड्राइवर और सहायक को मिलेगा अवार्ड
Dehradun News: देहरादून में 'सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित भविष्य' अभियान के तहत परिवहन विभाग ने स्कूल बस चालकों और सहायकों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 'बेस्ट स्कूल बस ड्राइवर' और 'बेस्ट स्कूल बस सहायक' पुरस्कार दिए जाएंगे। स्कूल बसों का निरीक्षण और छात्रों से फीडबैक लिया जा रहा है।
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में चलाए जा रहे 'सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित भविष्य' अभियान के तहत परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार वाहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए आरटीओ देहरादून की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों और सहायकों को ‘बेस्ट स्कूल बस ड्राइवर’ और ‘बेस्ट स्कूल बस सहायक’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।बेस्ट ड्राइवर और सहायक के चयन के लिए परिवहन विभाग की ओर से स्कूलों में जाकर स्कूल बसों का निरीक्षण किया जा रहा है, इसके साथ ही छात्र-छात्राओं से फीड बैक भी लिया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षित ड्राइविंग, समयपालन, विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, वाहन की स्वच्छता, ओवरस्पीडिंग न करना और पैनिक बटन/फर्स्ट एड बॉक्स जैसे सुरक्षा उपकरणों की सजगता जैसे बिंदुओं पर चालकों को परखा जाएगा।
शुक्रवार को सेंट कबीर अकादमी में परिवहन विभाग और विद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम ने 20 स्कूल बसों और 3 वैनों का गहन तकनीकी व सुरक्षा निरीक्षण किया। प्रवीण सिंह रौथाण द्वारा बसों के ब्रेक, टायर, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी, जीपीएस और इमरजेंसी एग्जिट की जांच की गई। आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और बेहतर कार्य करने वाले चालकों व सहायकों का सम्मान अन्य कर्मचारियों को भी जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था के लिए प्रेरित करेगा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य जतिन सेठी, जनसंपर्क प्रबंधक विनय कुमार गोयल, मेंटेनेंस सुपरवाइजर सुवोध थपलियाल तथा परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत व अनुराधा पंत मौजूद रहे।
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