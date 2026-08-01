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Dehradun News: मसूरी में बाइक रेंटल संस्थानों पर छापा, पांच के लाइसेंस होंगे रद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: मसूरी में बाइक रेंटल संस्थानों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था पर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने 5 संस्थानों का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही, नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े 35 वाहनों के चालान भी किए गए हैं। यह अभियान डॉ. अनीता चमोला के निर्देशन में जारी रहेगा।

Dehradun News: मसूरी में बाइक रेंटल संस्थानों पर छापा, पांच के लाइसेंस होंगे रद

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। मसूरी में बाइक रेंटल संस्थानों की ओर से फैलाई जा रही अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत 5 बाइक रेंटल संस्थानों में पर्याप्त पार्किंग और वाहनों के वैध दस्तावेज न मिलने पर उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश राज्य परिवहन प्राधिकरण से कर दी गई है। इसके साथ ही नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वाले 35 वाहनों के चालान काटे गए।यह कार्रवाई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) डॉ. अनीता चमोला के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रत्नाकर सिंह के नेतृत्व में की गई।

एआरटीओ रत्नाकर सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सभी बाइक रेंटल संचालकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों को स्वीकृत लाइसेंस वाले स्थानों और निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम की समस्या न झेलनी पड़े। चेकिंग टीम में परिवहन सहायक निरीक्षक नवीन सिंह, अमित कुमार और प्रवर्तन चालक धर्म सिंह रावत शामिल रहे।

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