Dehradun News: गढ़वाली लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद से पहाड़ की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन के आयोजन में वरिष्ठ लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के संग्रह से गीतों की अंग्रेजी पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक मुकेश लाल ने इसे नई पीढ़ी और अंतरराष्ट्रीय पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

Dehradun News: गढ़वाली लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद से बढ़ेगी पहाड़ की लोक संस्कृति देहरादून। रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के संग्रह से लिए गए गढ़वाली लोकगीतों और गीतों के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित पुस्तक का मंगलवार को संस्कृति विभाग आडिटोरियम में विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक एवं अनुवादक मुकेश लाल हैं। आयोजन को गढ़वाली भाषा, लोकगीतों, संस्कृति और विरासत को नई पीढ़ी तथा अंतरराष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। इस प्रयास के लिए मुकेश लाल को बधाई दी गई।

बारिश के बीच नाग देवता की डोली निकाली मसूरी। भट्टा गांव से भारी बारिश के बीच पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ भगवान नाग देवता की डोली निकाली गई। भगवान नाग देवता डोली की भटटा गांव में पूजा अर्चना की गयी व इसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ डोली निकाली गयी जो मुख्य मार्ग से कार्ट मेंकंजी मार्ग होते हुए नाग देवता मंदिर तक गयी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं वहीं वाद्ययंत्रों की थाप पर देवता अवतरित हुए। आशीष रावत ने बताया कि नाग देवता की डोली हर वर्ष नाग पंचमी से पूर्व निकाली जाती है व भट्टा से क्यारकुली के नाग देवता मंदिर जाती है। वहां पूरे सप्ताह भागवत कथा वाचन होता है। 17 अगस्त को नागपंचमी पर कथा समाप्त होगी। सुंदर सिंह कोटाल ने कहा कि नाग देवता इस क्षेत्र में रक्षक देवता है व उनके सम्मान में हर वर्ष उनकी डोली निकाली जाती है।

फोटो... आनंदमय रायवाला और निर्मल दीप आश्रम जीते देहरादून। श्री राम सेंटेनियल स्कूल में मंगलवार से ओपी गर्ग 8वीं फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। पहले दिन अंडर-17 में आनंदमय रायवाला ने आर्केडिया स्कूल को 2-0 से हराया। बिरला ओपन माइंड और दून प्रेसीडेंसी का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा। निर्मल दीप आश्रम ऋषिकेश और शिश्या स्कूल सेलाकुई के बीच भी मुकाबला गोलरहित रहा। अंडर-14 में निर्मल दीप आश्रम ने एशियन स्कूल को 2-0 से शिकस्त दी। मौके पर गौरव गर्ग, डॉ. अरविंद नाभा शुक्ला, नमिता मल्होत्रा आदि मौजूद थे।