Dehradun News: बहन को 'मैं मर जाऊंगा' मैसेज भेज फांसी पर झूला युवक
Dehradun News: रायपुर के सपेरा बस्ती में एक 27 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने अपनी बहन को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था कि वह मरने वाला है। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी है।
Dehradun News: रायपुर थाना क्षेत्र के सपेरा बस्ती में 27 वर्षीय युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह कदम उठाने से कुछ देर पहले ही युवक ने यूपी के कुशीनगर में रह रही अपनी बहन को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था कि वह मरने जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह सपेरा बस्ती से पुलिस को आत्महत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक की शिनाख्त सागर भारद्वाज (27) पुत्र हरि शंकर भारद्वाज के रूप में हुई है। जो मूल रूप से वसई, कुशीनगर (यूपी) का निवासी था।
इसका परिवार हाल में यहां रहकर कामकाज करता है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सागर बीती रात शराब के नशे में घर लौटा था और बिना खाना खाए कमरे में चला गया। रात करीब 11 बजे कुशीनगर से उसकी बहन गोमती ने परिजनों को फोन कर सागर के सुसाइड वाले व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी दी। घबराए परिजनों ने दरवाजा खटखटाया तो सागर बाहर आया। वह टॉयलेट गया और यह कहकर वापस कमरे में सोने चला गया कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। सोमवार सुबह जब उसकी दूसरी बहन मीना चाय लेकर गई तो कई बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। बाद में मां उर्मिला देवी और पड़ोसी विष्णु ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ा तो अंदर सागर का शव पंखे से गमछे के फंदे पर लटकता मिला। पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
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