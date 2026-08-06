Dehradun News: दून अस्पताल के फिजिशियन डॉ. अंकुर पांडेय का निधन, ब्रेन स्ट्रोक से हार गए जिंदगी की जंग
Dehradun News: दून अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अंकुर पांडेय का इलाज के दौरान निधन हो गया। 28 जुलाई को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि हुई थी। जटिलताओं के बाद वह वेंटिलेटर पर थे। उनकी उम्र करीब 39 वर्ष थी और हाल ही में उनका विवाह हुआ था। उनका निधन अस्पताल में शोक का कारण बना।
Dehradun News: दून अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अंकुर पांडेय का बुधवार को उपचार के दौरान निधन हो गया। वह 28 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद जांच में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि हुई थी। दिमाग में इस्कीमिया और बढ़े हुए ब्रेन प्रेशर के चलते उनकी डिकम्प्रेशन सर्जरी की गई थी। वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे उनका मैक्स अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। दून अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने उनके निधन की पुष्टि की। करीब 39 वर्षीय डॉ. अंकुर पांडेय मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले थे और पिछले करीब दस वर्षों से दून अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। हाल ही में उनका विवाह हुआ था। उनके असामयिक निधन से अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसी की आंखें नम है और उनके मृदुल व्यवहार एवं कार्यों की सराहना कर रहा है。
स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों का शोक
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य डॉ. गीता जैन, एमएस डॉ. आरएस बिष्ट, डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल, डॉ. शोभा वी, मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. विवेकानंद सत्यवली सहित तमाम डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
युवाओं को ब्रेन स्ट्रोक के खतरे
युवाओं को भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, लक्षण पहचानना जरूरी। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। तनाव, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, मोटापा और बदलती जीवनशैली के कारण युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्ट्रोक के प्रमुख लक्षणों में अचानक चेहरे का एक तरफ टेढ़ा होना, एक हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन, बोलने या समझने में कठिनाई, धुंधला दिखना, तेज सिरदर्द, चक्कर आना और संतुलन बिगड़ना शामिल हैं। इन लक्षणों के दिखते ही मरीज को अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। स्ट्रोक के बाद शुरुआती साढ़े चार घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर उपचार मिलने से मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
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विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें
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