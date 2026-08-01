Dehradun News: टैप्सेल्स हाउस ने वार्षिक अंतर-हाउस नाट्य प्रतियोगिता की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की
Dehradun News: मसूरी में सेंट जॉर्ज कॉलेज में आयोजित वार्षिक अंतर-हाउस नाट्य प्रतियोगिता में टैप्सेल्स हाउस ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। इस प्रतियोगिता में मार्थिन्स हाउस ने उपविजेता ट्रॉफी हासिल की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की प्रशंसा की। यह इवेंट 31 जुलाई और 1 अगस्त को आयोजित हुआ।
Dehradun News: मसूरी, संवाददाता टैप्सेल्स हाउस ने वार्षिक अंतर-हाउस नाट्य प्रतियोगिता की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की।सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में 31 जुलाई और एक अगस्त को आयोजित वार्षिक अंतर-हाउस नाट्य प्रतियोगिता 2026 के दौरान दो दिनों तक रंगमंचीय प्रतिभा, साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं कलात्मक उत्कृष्टता का अद्भुत संगम देखने को मिला। शनिवार को आयोजित समापन समारोह की मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण रहीं। मार्थिन्स हाउस एवं कुलेन्स हाउस ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। मार्थिन्स हाउस ने क्रिस्टोफर मार्लो की विश्वप्रसिद्ध पुनर्जागरणकालीन त्रासदी द ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस का मंचन किया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की।इसके
पश्चात प्रतियोगिता के बहुप्रतीक्षित परिणाम घोषित किए गए, जिनमें टैप्सेल्स हाउस ने वार्षिक अंतर-हाउस नाट्य प्रतियोगिता 2026 की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि मार्थिन्स हाउस ने उपविजेता ट्रॉफी हासिल की।
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