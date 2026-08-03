Dehradun News: मुख्यमंत्री से रसिक महाराज ने की रायवाला में गंगा घाट बनाने की मांग
Dehradun News: फोटो मुख्यमंत्री धामी से मिले स्वामी रसिक महाराज, जनहित और धार्मिक विषयों पर रखे पांच प्रमुख प्रस्ताव देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नृसिंह पीठाधीश्वर ए
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नृसिंह पीठाधीश्वर एवं सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वामी रसिक महाराज ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेशहित, जनहित और धार्मिक महत्व के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।स्वामी रसिक महाराज ने मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी प्रेस क्लब में हुई प्रेसवार्ता में देते हुए कहा कि उन्होंने आगामी अर्धकुंभ मेले को देखते हुए रायवाला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाट के निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से देहरादून मार्ग होकर आने वाले श्रद्धालु यदि रायवाला में ही गंगा स्नान कर सकें तो हरिद्वार में यातायात का दबाव कम होगा।
उन्होंने हरिद्वार-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांड गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो मठों के बीच स्थित शराब की दुकान को उसके सरकारी आवंटित स्थान प्रतीतनगर ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वेतन वृद्धि तथा राज्य सैनानी का दर्जा देने का आग्रह किया। स्वामी रसिक महाराज ने बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में सरकार की ओर से कम से कम पांच वरिष्ठ संत-महात्माओं को नामित सदस्य बनाए जाने और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को जिला योजना समितियों में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का सकारात्मक आश्वासन दिया।
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