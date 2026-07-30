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Dehradun News: पूर्व बैंक मैनेजर का शव कमरे में मिला, पास मिले इंजेक्शन और दवाइयां

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: राजपुर क्षेत्र में एक पूर्व बैंक मैनेजर अखिल सिन्हा का शव उनकी किराये के कमरे में संदिग्ध स्थिति में मिला। उनकी पत्नी की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। प्रारंभिक जांच में अवसाद और बीमारी के कारण मौत का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह का पता चलेगा।

Dehradun News: पूर्व बैंक मैनेजर का शव कमरे में मिला, पास मिले इंजेक्शन और दवाइयां

Dehradun News: राजपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक पूर्व बैंक मैनेजर का शव उनके किराये के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। शुरुआती जांच में मामला अवसाद और बीमारी से जुड़ा लग रहा है। मृतक की पहचान 47 वर्षीय अखिल सिन्हा मूल निवासी विज्ञान खंड, गोमती नगर, लखनऊ यूपी के रूप में हुई है। एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि अखिल सिन्हा आईटी पार्क क्षेत्र में एक मकान में किराये पर रहते थे। उनकी पत्नी करीब 5-6 दिन पहले लखनऊ गई हुई थीं। बुधवार से अखिल का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अनहोनी की आशंका पर पत्नी ने मकान में रहने वाले अन्य किरायेदार मनीष को फोन किया।

मनीष ने जब कमरे के बाहर से आवाज लगाई तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांकने पर अखिल सोफे पर बेसुध लेटे हुए दिखाई दिए। सूचना पाकर राजपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। काफी प्रयास के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में अखिल अचेत अवस्था में पड़े थे और उनके आसपास कुछ इंजेक्शन व दवाइयां बिखरी हुई थीं। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि अखिल पहले एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कुछ समय पूर्व उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आर्थिक परेशानियों के कारण वह काफी समय से मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे थे। इसके अलावा उन्हें शुगर की भी गंभीर बीमारी थी। घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर मोर्चरी में रखवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ होगी।

Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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