Dehradun News: आजाद कॉलोनी में लगे शिविर में 20 यूनिट रक्तदान
Dehradun News: फोटो देहरादून। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलिजन एंड नॉलेज और पल्स ब्लड सेंटर की ओर से
Dehradun News: वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलिजन एंड नॉलेज और पल्स ब्लड सेंटर की ओर से रविवार को आजाद कॉलोनी स्थित डॉ. इफ्तेखार मदनी क्लिनिक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्र के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां पर 20 यूनिट रक्तदान किया। आयोजन डॉ. इफ्तेखार मदनी और समाजसेवी तनवीर खान, हाजी तौसीफ खान के सहयोग से किया गया। रक्तदान करने वालों में तनवीर खान, बुशरा खान, मोहम्मद रिहान, सैफ, जीशान, सैफुल्ला और मोहम्मद उस्मान समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, ब्लड डोनर कार्ड और स्मृति स्वरूप जूस कप भेंट किया गया। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी आरिफ वारसी, अमित जोशी, मोहम्मद फैजान, अतिया परवीन, आतिफ आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।