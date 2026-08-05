Dehradun News: पत्नी की बीमारी के बहाने चार महीने पहले मांगी कार दोस्त ने नहीं लौटाई
Dehradun News: एक छात्र ने अपने दोस्त पर आंख मूंदकर भरोसा किया, जब दोस्त ने पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर थार गाड़ी मांगी। गाड़ी मिलने के बाद दोस्त सहारनपुर चला गया और गाड़ी पर कब्जा कर लिया। चार महीने बाद भी गाड़ी वापस नहीं मिली, जिसके चलते छात्र ने पुलिस में शिकायत की।
Dehradun News: एक दोस्त पर आंख मूंदकर भरोसा करना एक छात्र को भारी पड़ गया। पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर दोस्त छात्र से उसकी थार गाड़ी मांगी और उसे लेकर सहारनपुर चला गया। वहां उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर गाड़ी पर कब्जा कर लिया। 13 अप्रैल से लेकर अब तक करीब चार महीने बीत जाने के बाद भी जब गाड़ी वापस नहीं मिली तो परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। क्लेमनटाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ क्लेमनटाउन मोहन सिंह मूल रूप से शामली के इसापुर खुरगान निवासी तबरेज जम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बीसीए अंतिम वर्ष का छात्र है।
वह वर्तमान में क्लेमनटाउन स्थित सेंट मैरी गेट नंबर दो के सामने किराए पर रहता है। पुलिस को दी गई तहरीर में तबरेज ने बताया कि बीते 13 अप्रैल को उसके एक परिचित विकास ने उससे संपर्क किया। विकास ने अपनी पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने की बात कहकर उसकी थार मांगी। मानवता के नाते तबरेज ने अपनी कार उसे दे दी। आरोप है कि विकास गाड़ी लेकर सीधा सहारनपुर के सेलपुर खेड़ी पहुंच गया। आरोप है कि वहां विकास ने अपने दोस्तों दीपक और शुभम के साथ मिलकर गाड़ी अपने पास रख ली। छात्र तबरेज पिछले चार महीने से लगातार आरोपियों को फोन कर अपनी गाड़ी वापस मांग रहा है, आरोपी देने को तैयार नहीं हैं। एसओ मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी विकास, दीपक और शुभम के खिलाफ अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
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