Dehradun News: सेंट जॉर्ज कॉलेज ने ब्रदर जीपी गैनन सॉकर टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता

Dehradun News: मसूरी, संवाददाता। सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में सेंट जॉर्ज़ कॉलेज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-0 से विजय प्राप्त कर ट्रॉफी अपने नाम की। सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी द्वारा आयोजित ब्रदर जीपी गैनन सॉकर टूर्नामेंट 2026 का पांच दिनों तक चले रोमांचक फुटबॉल मुकाबलों के साथ समापन हो गया। पहले सेमीफाइनल में सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी ने ओक ग्रोव स्कूल, मसूरी को 2–1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सेंट जॉर्ज कॉलेज की ओर से त्सेवांग ने 22वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि शाश्वत ने 46वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। ओक ग्रोव स्कूल के लिए अभ्यानंद पंडित ने 10वें मिनट में एकमात्र गोल किया।

दूसरे सेमीफाइनल में विनबर्ग एलन स्कूल, मसूरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कसिगा स्कूल को 4–0 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। टीम की ओर से अंश मित्तल 10वां मिनट, तेनजिन लेगदेन 32वां मिनट आरव सिंह 43वां मिनट तथा मानन जैन 51वां मिनट ने गोल किए। फाइनल मुकाबला सेंट जॉर्ज कॉलेज और विनबर्ग एलन स्कूल मसूरी के बीच खेला गया।सेंट जॉर्ज कॉलेज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2–0 से विजय प्राप्त की। कार्तिक ने मैच के 5वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि हीयाइखोम्बा ने 48वें मिनट में दूसरा गोल कर जीत हासिल की।समापन समारोह के मुख्य अतिथि रेव. ब्रदर अल्फोंस प्रधानाचार्य, निर्मला इंटर कॉलेज, मसूरी रहे। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को बधाई दी।उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मैदान के भीतर और बाहर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक सफलता केवल ट्रॉफी जीतने में नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, टीम भावना, धैर्य और प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान विकसित करने में निहित है। इस अवसर पर ब्रदर जेयसीलन एस., प्रधानाचार्य, सेंट जॉर्ज़ कॉलेज; ब्रदर ब्रिट्टो, सुपीरियर एवं खेल सचिव; ब्रदर सिल्वेनस केरकेट्टा, उप-प्रधानाचार्य; तथा ब्रदर लॉरेंस कुजूर, सहायक खेल सचिव भी उपस्थित रहे।