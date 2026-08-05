Dehradun News: एसएसपी भुल्लर ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया
Dehradun News: हरिद्वार में कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने एक सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मदद की। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। महिला को बाइक से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी।
Dehradun News: हरिद्वार। देर रात कांवड़ मेला क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। कांवड़ मेला क्षेत्र का देर रात निरीक्षण कर रहे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सड़क दुर्घटना में घायल की मदद की। एसएसपी भुल्लर ने बीएचईएल मध्यमार्ग में सड़क दुर्घटना देख तत्काल अपना वाहन रुकवाया। घायल महिला की स्थिति का जायजा लेते हुए बिना समय गंवाए सरकारी वाहन से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार महिला को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। बाइक सवार मोनिका पत्नी विकास कुमार निवासी रावली महदूद सिडकुल घायल हो गईं थी।
पुलिस के अनुसार अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।
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