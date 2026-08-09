Dehradun News: श्रीनगर में रेट्रो साइलेंसर व यातायात नियमों की अनदेखी पर 23 चालान
Dehradun News: श्रीनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने अवैध साइलेंसर और बिना हेलमेट चलाने वाले 23 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। 17 चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम और 6 पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
Dehradun News: श्रीनगर। कांवड़ यात्रा में श्रीनगर पुलिस ने यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रेट्रो/मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने तथा बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 23 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि 17 चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व छह के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने तथा वाहनों में अनधिकृत मॉडिफिकेशन और तेज आवाज वाले रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।
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