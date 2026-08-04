Dehradun News: सात से होगी श्रीमद्भागवत कथा, 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारी
Dehradun News: देहरादून में श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा 7 से 13 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। शोभायात्रा साई गेट हाउस से सुबह 9 बजे निकाली जाएगी। प्रतिदिन कथा दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक होगी। अब तक समिति ने 700 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया है, दिसंबर में और 108 कन्याओं का विवाह होगा।
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से 7 से 13 अगस्त तक जीएमएस रोड स्थित एक होटल में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष एवं समाजसेवी अखिलेश अग्रवाल और योगाचार्य डॉ. विपिन जोशी ने बताया कि 7 अगस्त को सुबह 9 बजे साई गेट हाउस जीएमएस रोड से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक श्रीमद्भागवत कथा होगी। समिति ने बताया कि अब तक लगभग 700 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है। आगामी दिसंबर में 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है।
इस मौके पर संजय अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, चंदेश अरोड़ा, संजीव गुप्ता, मनमोहन लखेड़ा, अमित प्रकाश गुप्ता, मनोज गोयल, उमेश कौशिक, पंकज बंसल, राजेश तारसिया, अविनाश अग्रवाल, श्रवण वर्मा, सुनील रैना, अनिल गर्ग, दीपक सिंघल, नरेश गोयल, नरेश मित्तल, राकेश गुप्ता, ममता गर्ग और शिव चौधरी मौजूद रहे।
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