Dehradun News: शिव महापुराण में सुनाई युद्ध खंड की कथा
Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वाधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में शिव महापुराण कथा के सप्तम दि
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वाधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में शिव महापुराण कथा के सप्तम दिवस की कथा में आचार्य महामाया प्रसाद ने शिव महापुराण के युद्ध खंड की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के दैत्यों को अंत किया इसलिए इन्हें त्रिपुरारी कहा गया।
जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा की कथा
जलंधर की धर्मपत्नी सती वृंदा की कथा सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि जब भी भगवान शिव जलंधर का विनाश करना चाहते थे। उसकी धर्मपत्नी वृंदा का सतीत्व कवच बनकर महादेव के त्रिशूल के सामने खड़ा हो जाता। महादेव इस दैत्य का संहार नहीं कर पाए फिर माता पार्वती की आज्ञा से भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित किया गया और महादेव ने जलंधर का वध किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, बीएस चौहान, कैलाश राम तिवारी, गजेंद्र भंडारी, मूर्ति राम बिजल्वाण, दिनेश जुयाल, मुकेश चमोली, योगेश घनसाला मौजूद रहे।
तीर्थ पर किए पाप नहीं कटते
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।
श्री श्याम सुन्दर मंदिर पटेल नगर में आयोजित शिव महा पुराण कथा में उत्तरकाशी से आए कथा व्यास वृंदा प्रसाद शास्त्री ने प्रवचन में कहा हमारे किसी भी स्थान पर किए गए पाप तीर्थ जाकर कट जाते हैं, लेकिन तीर्थ पर किए गए पाप का निवारण नहीं होता। इसलिए तीर्थ पर सात्विक भाव से जाना चाहिए। उन्होंने कहा आज तीर्थ यात्रा करने वालों की संख्या तो बढ़ रही हैं लेकिन सात्विक भाव के तीर्थ यात्री कम ही दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा तीर्थ स्थान को पिकनिक स्थान ना बनाया जाय। तीर्थ स्थान पर साफ सफाई एवं सात्विकता पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अवसर पर चंद्र मोहन आनंद, तेजेंद्र हरजाई, भूपेन्द्र चड्ढा, मनोज सूरी, गौरव कोहली, गुलशन नंदा, गोपी गोगिया, मधु साहनी, रेखा टुटेजा, सुदेश आनंद, किरण शर्मा, ऊषा चड्ढा, ऊषा मेहंदीरत्ता, साधना कपूर, कमलेश सूरी, मधु गुप्ता, सुदेश कालिया, रमा तनेजा मौजूद रहे।
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