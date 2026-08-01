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Dehradun News: विभूति, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र शिव को अतिप्रिय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वावधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में चल रही शिव महापुराण कथा के

Dehradun News: विभूति, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र शिव को अतिप्रिय

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वावधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में चल रही शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस पर आचार्य महामाया प्रसाद ने भगवान शिव की उपासना में विभूति, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान शिव को विभूति, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों को मस्तक पर विभूति का त्रिपुंड़ और कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण कर पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार बिना विभूति और रुद्राक्ष के शिव पूजा अधूरी मानी गई है। आचार्य ने बिल्व वृक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप बताते हुए प्रतिदिन उसके पूजन का महत्व बताया।

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साथ ही कहा कि अमावस्या, अष्टमी, नवमी, संक्रांति और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, बीएस चौहान, कैलाश राम तिवारी, गजेंद्र भंडारी, मूर्ति राम बिजल्वाण, दिनेश जुयाल, अनूप सिंह फर्तियाल, विजय सिंह रावत, मंगल सिंह कुट्टी, जयप्रकाश सेमवाल, चिंतामणि पुरोहित, बसंत सिंह दफोनी, आचार्य उदय प्रकाश नौटियाल, आचार्य सुशांत जोशी, आचार्य अखिलेश बधानी, वेद किशोर शर्मा मौजूद रहे।

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