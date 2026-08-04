Dehradun News: माता पिता का सम्मान ही सच्चा संस्कार
Dehradun News: देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता कार्तिकेय और गणेश जी की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जो पुत्र अपने माता-पिता को भगवान के रूप में पूज
Dehradun News: देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता सरस्वती विहार विकास समिति की ओर से शिव शक्ति मंदिर अजबपुर खुर्द में मंगलवार को भी शिव महापुराण कथा जारी रही। इस दौरान आचार्य श्री महामाया प्रसाद ने कहा कि शिव महापुराण वास्तव में संस्कारों की कथा है।
कथा का महत्व
आचार्य प्रसाद ने भगवान शिव के पुत्रों कार्तिकीय और गणेश जी की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जो पुत्र अपने माता-पिता को भगवान के रूप में पूजता है, वही समाज में पूजनीय बनता है। उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में हम बच्चों को लौकिक शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु संस्कार देने में पीछे रह जा रहे हैं। लौकिक शिक्षा से केवल अच्छी नौकरी और सेवा प्राप्त हो सकती है, लेकिन माता-पिता का सम्मान करने वाला पुत्र केवल सनातन संस्कारों से ही बनता है।
संस्कारों का दृष्टिकोण
उन्होंने भगवान गणपति के प्रथम वंदनीय बनने का कारण बताते हुए कहा कि यह केवल माता-पिता के आशीर्वाद का ही परिणाम है। आज समाज बच्चों को सुविधाएं और मोटर कारें तो दे रहा है, लेकिन संस्कार देने में कमी रह गई है।
कथा में उपस्थित व्यक्तित्व
कथा में क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काउ ने समिति द्वारा सावन मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण कथा के आयोजन की सराहना की तथा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। वहीं क्षेत्रीय पार्षद सोहन सिंह रौतेला ने कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएस चौहान, उपाध्यक्ष कैलाश राम तिवारी, सचिव गजेंद्र भंडारी, मंदिर संयोजक मूर्ति राम बिज्जलवान, सह संयोजक दिनेश जुयाल, गणेश विहार विकास समिति के अध्यक्ष मुकेश चमोली, आचार्य उदय प्रकाश नौटियाल, आचार्य सुशांत जोशी, आचार्य अखिलेश बधानी और वेद किशोर शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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