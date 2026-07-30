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Dehradun News: शिव महापुराण कथा के शुभारंभ पर निकली भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो शिव महिमा का हुआ गुणगान देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति अजबपुर खुर्द के तत्वावधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार में गु

Dehradun News: शिव महापुराण कथा के शुभारंभ पर निकली भव्य कलश यात्रा

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति अजबपुर खुर्द के तत्वावधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार में गुरुवार से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रथम दिवस क्षेत्र में भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कथा व्यास आचार्य महामाया प्रसाद ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए श्रावण मास के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है तथा गंगाजल लेकर नंगे पांव शिव स्मरण करते हुए यात्रा करना अनेक अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्यदायी माना गया है।

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इस अवसर पर उन्होंने द्रौपदी और अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाई। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, सचिव गजेंद्र भंडारी सहित बीएस चौहान, कैलाश राम तिवारी, मूर्ति राम बिजल्वाण, दिनेश जुयाल उपस्थित रहे।

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