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Dehradun News: श्रावण मास में शिवकथा सुनने का बड़ा महत्व:आचार्य महामाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वाधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में चल रही शिव महापुराण कथा के द

Dehradun News: श्रावण मास में शिवकथा सुनने का बड़ा महत्व:आचार्य महामाया

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वाधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में चल रही शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा वाचक आचार्य महामाया प्रसाद ने कहा कि श्रावण मास में शिव महापुराण कथा सुनने का बड़ा महत्व है।श्रावण मास का अर्थ श्रवण अर्थात सुनने से है। इस मास में भगवान शिव का गुणानुवाद सुनने का बड़ा महत्व है। शिव कथा में देवराज, विंदुग और चंचला जैसे पापियों का दृष्टांत देते हुए महाराज ने कहा कि यदि बड़े से बड़ा पापी भी एक बार इस कथा का श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त होकर शिव धाम को जाता है।

श्रावण मास में सात्विक भोजन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और ईर्ष्या जलन आदि विकारों को त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएस चौहान, उपाध्यक्ष कैलाश राम तिवारी, सचिव गजेंद्र भंडारी, मंदिर संयोजक मूर्ति राम बिजल्वाण, सह संयोजक दिनेश जुयाल मौजूद थे।

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