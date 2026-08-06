Dehradun News: सोलानी का तटबंध आलमपुरा गांव के निकट पूरी तरह क्षतिग्रस्त
Dehradun News: नीरज शर्मा रणखंडी लक्सर। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की
Dehradun News: लक्सर। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोलानी का तटबंध आलमपुरा गांव के निकट पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की वजह से ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने सिंचाई विभाग को तटबंध की तत्काल मरम्मत करने के दिशा निर्देश दिए। सिंचाई विभाग ने बारिश रुकते ही तटबंध की मरम्मत करने की बात कही है।
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