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Dehradun News: सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल और द दून स्कूल के बीच होगा फुटबॉल का खिताबी मुकाबला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून। 11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 के फाइनल में मेजबान सेलाकुई

सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल और द दून स्कूल के बीच होगा फुटबॉल का खिताबी मुकाबला
सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल और द दून स्कूल के बीच होगा फुटबॉल का खिताबी मुकाबला

Dehradun News: देहरादून। 11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 के फाइनल में मेजबान सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल और द दून स्कूल देहरादून आमने-सामने होंगे। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में दोनों टीमों ने 2-1 के अंतर से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल में द दून स्कूल ने वेलहम बॉयज़ स्कूल को 2-1 से हराया। द दून स्कूल के लिए उदय ने 15वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि जय राणा ने 45वें मिनट में दूसरा गोल दागा। वेलहम की ओर से विवान ने 50वें मिनट में गोल कर अंतर कम किया, लेकिन टीम बराबरी नहीं कर सकी।

दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल ने कसीगा स्कूल को 2-1 से पराजित किया। सेलाकुई के रहयान ने पांचवें और अदित्य राज शंकर ने 16वें मिनट में गोल किए। कसीगा के अनिरुद्ध ने 55वें मिनट में गोल किया, लेकिन टीम वापसी नहीं कर सकी। टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों के 10 विद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के चीफ रेफरी एवं मैच कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में रेफरी पैनल प्रतियोगिता का संचालन कर रहा है।

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