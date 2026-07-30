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Dehradun News: हरिद्वार के हरकी पैड़ी के पास 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार के कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम की टीम ने बुधवार को हरकी पैड़ी के निकट सुभाष घाट से 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक शीट और कैरी बैग जब्त किए। सफाई निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि जांच में किसी भी मालिक का पता नहीं चला। निगम ने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है।

Dehradun News: हरिद्वार के हरकी पैड़ी के पास 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

Dehradun News: हरिद्वार। कांवड़ मेले के दौरान प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने बुधवार देर शाम हरकी पैड़ी के निकट सुभाष घाट से करीब 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक शीट और कैरी बैग बरामद किए। टीम ने मौके से पूरा सामान जब्त कर लिया। हालांकि जांच के बावजूद प्लास्टिक सामग्री के मालिक का पता नहीं चल सका। मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि घाट क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान होने पर उसके खिलाफ प्लास्टिक प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निगम ने लोगों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है।

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