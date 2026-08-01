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Dehradun News: गंगा की धारा के बीच फंसे कांवड़िए को एसडीआरएफ ने सकुशल बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार में शनिवार को 22 वर्षीय कांवड़िया महेंद्र को गंगा की धारा से एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। कांगड़ा पुल के पास डूबते समय महेंद्र ने ज़ंजीर पकड़ ली थी और वह पुल के पिलर से लटका रहा। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला।

Dehradun News: गंगा की धारा के बीच फंसे कांवड़िए को एसडीआरएफ ने सकुशल बचाया

Dehradun News: हरिद्वार।उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी महेंद्र (22) पुत्र मंगल सिंह को गंगा की बीच धारा से एसडीआरएफ ने सकुशल बचाया। शनिवार को कांगड़ा पुल के पास डूबते कांवड़िए ने ज़ंजीर पकड़ी। इसके बाद कांवड़िया पुल के पिलर की पकड़ कर गंगा के बीच खड़ा रहा। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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