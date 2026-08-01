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Dehradun News: रिमझिम बारिश से दून का मौसम सुहावना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में शनिवार को रिमझिम बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया। सुबह से छाए बादलों के बीच हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और ठंडी हवाएं चलने लगीं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

Dehradun News: रिमझिम बारिश से दून का मौसम सुहावना

Dehradun News: देहरादून। राजधानी दून में शनिवार दोपहर रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। सुबह से छाए बादलों के बीच शुरू हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। सड़कों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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