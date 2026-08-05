Dehradun News: कैंट विधायक ने कौलागढ़ वार्ड किया सड़कों का निरीक्षण
Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट विधायक सविता कपूर ने बुधवार को कौलागढ़ वार्ड-31 में
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट विधायक सविता कपूर ने बुधवार को कौलागढ़ वार्ड-31 में क्षेत्रवासियों के साथ विभिन्न सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर सड़क की स्थिति एवं अन्य जनसमस्याओं की जानकारी प्राप्त की।क्षेत्रवासियों ने कई स्थानों पर सड़क की मरम्मत एवं विकास कार्यों की आवश्यकता से विधायक को अवगत कराया। इस पर विधायक सविता कपूर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता को बेहतर सड़क, जल निकासी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका संकल्प है।
विधायक ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा आवश्यक विकास कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा।
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