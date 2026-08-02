Dehradun News: व्यापारिक रंजिश में सैलून संचालक से मारपीट
Dehradun News: देहरादून के सालावाला क्षेत्र में एक सैलून संचालक अनवर के साथ दुकान की रंजिश के चलते मारपीट की गई। शहजाद नामक प्रतिवादी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनवर को दुकान में बंद कर पीटा। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Dehradun News: देहरादून। डालनवाला थाना क्षेत्र के सालावाला में दुकान की रंजिश के चलते एक सैलून संचालक के साथ मारपीट की गई। मूलरूप से बिजनौर निवासी अनवर (35) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सालावाला में किराये की दुकान में सैलून चलाते हैं। कुछ दूरी पर सैलून चलाने वाला शहजाद उनसे व्यावसायिक रंजिश रखता है और अक्सर दुकान बंद करने की धमकियां देता था। आरोप है कि 25 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे शहजाद अपने साले, राहुल नाम के युवक और कुछ अन्य लड़कों के साथ अनवर की दुकान पर आ धमका। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए दुकान बंद करने की धमकी दी।
विरोध करने पर उन्होंने अनवर को दुकान के अंदर बंद कर पीटा, घसीटा और गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा। इंस्पेक्टर डालनवाला नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि मामले में शनिवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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