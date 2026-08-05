Dehradun News: रुद्रप्रयाग व्यापार मंडल का विस्तार किया, नई कार्यकारिणी घोषित
Dehradun News: रुद्रप्रयाग व्यापार मंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। व्यापारियों की सर्वसम्मति से विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। नवगठित टीम से व्यापारियों के हित में बेहतर कार्य करने की अपेक्षा जताई गई है।
Dehradun News: रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए नई कार्यकारिणी घोषित की गई। बुधवार को जारी सूची के अनुसार व्यापारियों की सर्वसम्मति से विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। नवगठित टीम से व्यापारियों के हित में बेहतर कार्य करने की अपेक्षा जताई गई है। जिला अध्यक्ष की सहमति के बाद कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बता दें कि नगर में व्यापार मंडल के पूर्व में ही चुनाव हुए थे जिसमें अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बिष्ट, महामंत्री पंवार, कोषाध्यक्ष आशीष पाल पहले ही निर्वाचित हुए थे। जिन्होंने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्य करना भी शुरू कर दिया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।