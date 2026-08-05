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Dehradun News: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने वेयरहाउस का स्थलीय निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अगस्तमुनि में निर्वाचन आयोग के वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो। सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जानी चाहिए। इस दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

Dehradun News: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने वेयरहाउस का स्थलीय निरीक्षण किया

Dehradun News: रुद्रप्रयाग। जनपद के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बुधवार को अगस्तमुनि पहुंचकर निर्वाचन आयोग के वेयरहाउस का स्थलीय निरीक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी तरह की कमी वेयरहाउस में नहीं होनी चाहिए सभी तरह से बेहतर व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाए। इस मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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