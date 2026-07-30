Dehradun News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत
Dehradun News: रुड़की में गुरुवार को उमस भरी गर्मी के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सुबह से ही उमस बढ़ने से लोग परेशान थे, लेकिन 11:40 बजे जैसे ही बारिश आई, मौसम सुहावना हो गया। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है।
Dehradun News: रुड़की। रुड़की में गुरुवार को उमस भरी गर्मी के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि सुबह से ही आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। सुबह से ही उमस बेहद अधिक थी। उमस के कारण लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। 11.30 बजे मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छाने के बाद 11.40 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश शुरू होते ही बाजार और सड़कों पर आवाजाही कर रहे लोगों ने राहत महसूस की।
वहीं, किसानों के लिए भी बारिश को राहत भरा माना जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।