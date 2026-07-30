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Dehradun News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: रुड़की में गुरुवार को उमस भरी गर्मी के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सुबह से ही उमस बढ़ने से लोग परेशान थे, लेकिन 11:40 बजे जैसे ही बारिश आई, मौसम सुहावना हो गया। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है।

Dehradun News: उमस भरी गर्मी के बीच रुड़की में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत

Dehradun News: रुड़की। रुड़की में गुरुवार को उमस भरी गर्मी के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि सुबह से ही आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। सुबह से ही उमस बेहद अधिक थी। उमस के कारण लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। 11.30 बजे मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छाने के बाद 11.40 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश शुरू होते ही बाजार और सड़कों पर आवाजाही कर रहे लोगों ने राहत महसूस की।

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वहीं, किसानों के लिए भी बारिश को राहत भरा माना जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

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