Dehradun News: रविदास घाट पर गंगा में बह रहे 14 वर्षीय किशोर को पीएसी तैराक दल ने बचाया
Dehradun News: रुड़की में सोमवार को हरियाणा के 14 वर्षीय शिवम, गंगा में स्नान करते समय बह गया। 40वीं पीएसी के तैराक दल ने तत्परता से रेस्क्यू अभियान चलाया और शिवम को सुरक्षित बचा लिया। किशोर को फिर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। पीएसी की जलद कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।
Dehradun News: रुड़की। रविदास घाट पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा के स्वासखेत निवासी 14 वर्षीय शिवम, पुत्र राजेंद्र, गंगा में स्नान के दौरान तेज बहाव में बह गया। मौके पर तैनात 40वीं पीएसी के तैराक दल ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम लीडर सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक के नेतृत्व में जवानों ने शिवम को सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद किशोर को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पीएसी की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।
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