Dehradun News: प्लाट धोखाधड़ी के एक मामले में 15 दिन में दूसरा मुकदमा
Dehradun News: रायपुर में एक ही संपत्ति धोखाधड़ी के दो मुकदमे 15 दिन के भीतर दर्ज हुए हैं। पंकज सिंह नेगी ने प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सकलानी पर 20 लाख रुपये की इंसानियत के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामला तब सामने आया जब बैंक ने बताया कि जमीन धर्म सिंह द्वारा बंधक रखी गई थी और उस पर लोन बकाया है।
Dehradun News: एक तरफ लोग जहां जमीन धोखाधड़ी में केस दर्ज कराने के लिए एडी चोटी एक कर देते हैं, वहीं दूसरी रायपुर थाने में एक धोखाधड़ी में 15 दिन के भीतर दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया है। दोनों मुकदमो में शिकायतकर्ता, घटनाक्रम और प्रतिवादी एक हैं। हिन्दुस्तान की ओर से थानाध्यक्ष संजीत कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने चूक स्वीकार करते हुए कहा कि इनमें एक केस बंद कर, एक की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मामला चकतुनवाला, देवपुरम, रायपुर निवासी पंकज सिंह नेगी ने की धोखाधड़ी से जुड़ा है। पंकज ने कुछ दिन पहले एसएसपी कार्यालय में शिकायत की। जिस पर उनका मुकदमा दर्ज हो गया।
इसके बाद इसकी मामले में रायपुर थाने में कोर्ट का आदेश पहुंचा। इस आदेश पर भी बुधवार को रायपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। दोनों केस में आरोप है कि वह अपने भाई के साथ नेहरूग्राम स्थित लोअर गढ़वाली कॉलोनी में प्लॉट देखने गए थे। वहां उनकी मुलाकात पुजारगांव, टिहरी निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सकलानी से हुई। प्रदीप ने उन्हें 112.83 वर्गमीटर का एक प्लॉट दिखाया और उसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई। प्रदीप ने बताया कि इस जमीन के मालिक भात गांव, टिहरी निवासी सरकारी शिक्षक धर्म सिंह हैं। प्लॉट को पूरी तरह विवाद रहित बताकर 10 अगस्त 2023 को इसकी रजिस्ट्री पंकज के नाम कर दी गई। इसके एवज में पंकज ने चेक, आरटीजीएस और नकद के माध्यम से पूरी रकम का भुगतान कर दिया। कुछ समय बाद प्लॉट का दाखिल खारिज भी पंकज के नाम पर हो गया। वर्ष 2025 में जब पंकज को मकान बनाने के लिए लोन की जरूरत पड़ी, तो लोन एजेंट ने मूल रजिस्ट्री मांगी। जब पंकज ने धर्म सिंह और प्रदीप सकलानी से पिछली मूल रजिस्ट्री मांगी तो वे टालमटोल करने लगे। कुछ समय बाद केनरा बैंक, नेहरुग्राम शाखा के अधिकारी पंकज के प्लॉट पर पहुंच गए। बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह संपत्ति धर्म सिंह ने बैंक में बंधक रखी थी और इस पर लगभग 34 लाख रुपये का लोन बकाया है। यह सुनकर पीड़ित के होश उड़ गए। जब पीड़ित ने खतौनी में बैंक का बंधक दर्ज न होने की बात पूछी तो बैंक अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस फर्जीवाड़े में बैंक अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। धर्म सिंह ने 34 लाख के लोन में से 9.50 लाख रुपये केवल मकान बनाने के नाम पर लिए थे। मौके पर एक भी ईंट नहीं रखी गई थी। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि बीते 23 जुलाई का केस एसएसपी कार्यालय की शिकायत के आधार पर हुआ। इसके बाद कोर्ट आदेश तो यह ध्यान नहीं जा सका कि दोनों मामले एक हैं। चूकिं, दोनों मामले एक हैं, इसलिए रिपोर्ट तैयार कर एक केस बंद कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
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