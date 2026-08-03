Dehradun News: दूसरे दिन भी मेडिकल कालेज की मांग को लेकर चला जनजागरण अभियान
Dehradun News: नई टिहरी में टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जन जागरण अभियान जारी है। समिति ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए पूर्व विधायकों का समर्थन जुटाने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त तक सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा, अन्यथा अगली रणनीति बनाई जाएगी।
Dehradun News: नई टिहरी। टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सुमन पार्क में सोमवार को भी दूसरे दिन जन जागरण अभियान जारी रहा। जनजागरण अभियान के तहत सुमन पार्क में वरिष्ठ भाजपा नेता जीतराम भट्ट बैठे रहे।
आंदोलन की योजना
इनके नेतृत्व में लगातार आगामी 15 अगस्त तक यह जन जागरण अभियान चलाया चलेगा। सोमवार को टिहरी मेडिकल निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव पारित कर पूर्व विधायकों का समर्थन जुटाने का भी निर्णय लिया गया। समिति का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेज टिहरी में बनाने के लिए ठोस निर्णय नहीं ले लेती है,आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 15 अगस्त तक यदि सरकार का निर्णय सामने नहीं आता है, तो आंदोलन की अगली रणनीति बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा। इसके अलावा संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि जनजागरण अभियान के तहत नगर नित्य नगर के एक-एक वार्डों में जाकर लोगों को जगाने का काम किया जायेगा। इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों व गांवों में जनजागरण कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया जायेगा।
समर्थन और भागीदारी
सोमवार को सुमन पार्क में भाजपा नेजा जीतराम भट्ट के नेतृत्व में विक्रम तोपवाल, भगत सिंह चौहान, सुनील, सोहन सिंह राणा, जितेंद्र, प्रदीप रांगड़, मनोहर लाल कुड़ियाल, अंकुश कोहली, नंदू वाल्मिकी, अमित रतूड़ी, सोहन सिंह राणा, प्रदीप भट्ट, रविंद्र सेमल्टी, पर्वत कुमांई, आर्यन भट्ट, प्रमोद सिंह पंवार सुमन पार्क में बैठे। जबकि इस मौके पर टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक डा आरबी गोदियाल, नगर पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, चतर सिंह चौहान, व्यापार मंडल टिहरी के अध्यक्ष भगवान सिंह रावत, व्यापार मंडल टिहरी के महामंत्री मनोज चमोली, ममता उनियाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशा रावत, सोहन सिंह, नवीन सेमवाल, चंडी प्रसाद डबराल, डा यूएस नेगी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बौराड़ी शिवराज पंवार, माया राम डोभाल, टीकम सिंह चौहान, राकेश राणा, पूर्व पालिकाध्यक्ष सीमा कृषाली, विक्रम सिंह कठैत आदि ने जनजागरण अभियान को अपना समर्थन दिया।
जन जागरण में सक्रियता
कल शाम वार्ड माडल हाउस चलाया गया जनजागरण अभियान
बीती देर शाम को मनोज चमोली, पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह रावत, नवीन सेमवाल, रमेश रतूड़ी, जिपंस दर्शनी रावत, गंगा भगत सिंह नेगी आदि ने माडल हाउस में भ्रमण कर जनजागरण अभियान चलाते आम लोगों को जागरूक करते हुए अभियान में हिस्सेदार निभाने के साथ ही सहयोग देने की अपील की।
बैठक में लिए गए निर्णय
सोमवार को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक चौहान वेडिंग प्वाईंट चरत सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा जिलाध्यक्ष से मिलकर सहमति पत्र पर विचार किया जायेगा। पूर्व विधायकों का समर्थन जुटाया जायेगा। आगामी धरना-प्रदर्शन बौराड़ी में करने का भी विचार रखा गया। सभी विचारों व सहमति से कार्य करने पर विचार हुआ। बैठक में समिति के संयोजक डा आरबी गोदियाल, पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, महिपाल सिंह नेगी, उम्मेद सिंह नेगी, कमल सिंह महर, मायाराम थपलियाल, विजय सिह नेगी, राजेंद्र प्रसाद पैन्यूली, दर्शनी रावत, विनोद डोभाल, शिवराज सजवाण, कुलदीप पंवार, दिनेश आदि मौजूद रहे।
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