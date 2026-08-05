Dehradun News: भीमावाला में बारिश में ढहा अनाथ बच्चों का घर
Dehradun News: विकासनगर के ग्राम भीमावाला में बारिश के कारण एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया। चारों बच्चे, जो अनाथ हैं, अब बेघर हो गए हैं और दो वक्त की रोटी के संकट में हैं। उनके माता-पिता के निधन के बाद बच्चे बेहद कठिनाई में जी रहे हैं और स्थानीय लोग उनकी मदद की अपील कर रहे हैं।
Dehradun News: विकासनगर। ग्राम भीमावाला में लगातार हो रही बारिश के चलते एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया। इस घर में रहने वाले चारों बच्चे अनाथ हैं और उनके सामने अब सिर छिपाने के साथ-साथ दो वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, साहिल और शेहवाज सहित चारों भाई अपने माता-पिता के निधन के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों की माता निशा और पिता महफूज का पहले ही निधन हो चुका है। बारिश के कारण घर गिर जाने से अब परिवार पूरी तरह बेघर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार ब्लॉक विकासनगर में आवेदन कराया गया।
आवास स्वीकृति की प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद अब तक उन्हें मकान का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रतिनिधियों तथा प्रशासन से अपील की है कि मानवता के आधार पर इन अनाथ बच्चों की तत्काल सहायता की जाए। उनके लिए आवास की व्यवस्था कराने के साथ ही राशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता गुलफाम अहम ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि इन मासूम बच्चों को सुरक्षित आश्रय और बेहतर भविष्य मिल सके।
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