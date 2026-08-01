Dehradun News: रेलवे ने झड़ीपानी में विरोध के बीच घरों में नोटिस चस्पा किए
Dehradun News: -रेलवे की टीम ने पुलिस बल के साथ झड़ीपानी में सत्तर लोगों के घरों पर
Dehradun News: मसूरी। संवाददाता झड़ीपानी रेलवे की जमीन का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रेलवे की टीम ने पुलिस बल के साथ झड़ीपानी में लोगों को नोटिस दिए। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। इस दौरान करीब सत्तर लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए।शनिवार को झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद पर रेलवे के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां निवास करने वालों को टीम ने नोटिस दिए, जिसका स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों ने ब्रिटिश काल से चली आ रही टोल चौकी पर भी नोटिस चस्पा किया। विरोध करने वालों का कहना था कि रेलवे के अधिकारी अपनी संपत्ति के कागज लाएं, बिना कागज के लोगों को नोटिस नहीं दिया जा सकता।
इस मौके पर मुकुल सेमवाल ने कहा कि वह पिछले करीब साठ साल से रह रहे हैं लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने ब्रिटिश काल से चली आ रही नगर पालिका की चौकी पर भी नोटिस चस्पा किया। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकारी भवन पर रेलवे ने नोटिस चिपकाया जो ठीक नहीं है। यह नगर पालिका की संपत्ति है उस पर भी रेलवे अपना अधिकार जमा रहा है। उनके नोटिस चिपकाने से लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलावती शर्मा ने कहा कि वह यहां पर साठ वर्ष से यहां रह रहे हैं। उनके बच्चों की शादी हो गयी। आज तक कभी कोई नहीं आया और अब यहां आकर रेलवे वाले परेशान कर रहे हैं। भावना गोस्वामी ने कहा कि अगर रेलवे वाले नोटिस दे रहे हैं तो नाम क्यों पूछ रहे हैं। ये लोग गत रात्रि भी आये थे लेकिन इन्हें नाम तक पता नहीं है। अगर कोर्ट से नोटिस आया है तो नाम लिखा होगा। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर आशु कुमार शर्मा ने कहा कि रेलवे की ओर से उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जे करने वालों को नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन लोग सरकारी कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस लेने से कोई मना नहीं कर सकता यहां पर अगर पालिका की संपत्ति है तो पालिका को भी नोटिस दिया जायेगा। उन्होने कहा कि वह कोर्ट के निर्देश पर आए हैं।
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