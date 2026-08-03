Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को हटाने की मांग

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: प्रदर्शन देहरादून। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर प्रभार जूनियर एडीओ को दिए

Dehradun News: अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को हटाने की मांग

Dehradun News: प्रदर्शन देहरादून। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर प्रभार जूनियर एडीओ को दिए जाने का विवाद बढ़ गया है। सोमवार को किसान मजदूर महासंग्राम संगठन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबीन अहमद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और एसडीएम रविंद्र जुंवाठा को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा कि बीपी त्रिवेदी को सात एडीओ की वरिष्ठता दरकिनार कर जिले का प्रभार दिया गया है, उन्हें तत्काल हटाया जाए। संगठन के निदेशालय में वाहनों के प्रयोग एवं अफसरों की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन को चेताया है। इस दौरान इफ्तिखार अंसारी, युनुस खान, तरुण भगवाणी, अमन उज्जैन, जुनैद खान, आशीष आदि मौजूद रहे।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।