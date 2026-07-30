Dehradun News: निराश्रित पशुओं की समस्या को नगर निगम ऋषिकेश में प्रदर्शन
Dehradun News: ऋषिकेश में स्वाभिमान मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने निराश्रित पशुओं के मुद्दे पर नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वे इन पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में बढ़ते हादसे रोके जा सकें।
Dehradun News: ऋषिकेश। नगर क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर स्वाभिमान मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। वह निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इन पशुओं की वजह से क्षेत्र में बढ़ते हादसों को रोका जा सके।
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