Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: निराश्रित पशुओं की समस्या को नगर निगम ऋषिकेश में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: ऋषिकेश में स्वाभिमान मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने निराश्रित पशुओं के मुद्दे पर नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वे इन पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में बढ़ते हादसे रोके जा सकें।

निराश्रित पशुओं की समस्या को नगर निगम ऋषिकेश में प्रदर्शन
निराश्रित पशुओं की समस्या को नगर निगम ऋषिकेश में प्रदर्शन

Dehradun News: ऋषिकेश। नगर क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर स्वाभिमान मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। वह निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इन पशुओं की वजह से क्षेत्र में बढ़ते हादसों को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आवारा पशुओं का आतंक, दुश्वारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।