Dehradun News: सीएम के दौरे से पहले भगवानपुर में आसपा नेता हिरासत में, थाने पर प्रदर्शन
Dehradun News: भगवानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा संयोजक अमित कुमार को काले झंडे दिखाने की तैयारी की सूचना के बाद हिरासत में लिया गया। उनके समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता थाने के बाहर जुटे और धरना-प्रदर्शन शुरू किया।
Dehradun News: रुड़की। भगवानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले गुरुवार को राजनीतिक माहौल गरमा गया। पुलिस ने काले झंडे दिखाने की तैयारी की सूचना मिलने पर आजाद समाज पार्टी के विधानसभा संयोजक अमित कुमार को हिरासत में लेकर भगवानपुर थाने पहुंचा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने अमित कुमार की तत्काल रिहाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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