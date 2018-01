पलटन बाजार में गाड़ियां बैन होनी चाहिए या नहीं? दीजिए अपनी राय

पलटन बाजार में बढ़ते जाम से निजात के लिए पुलिस ने वाहनों का प्रवेश बंद करने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस विषय पर लोगों से राय ली है। खुराना देहरादून के एसएसपी रहते हुए भी पलटन बाजार में वाहनों का प्रवेश रुकवा चुके हैं।

‘पलटन बाजार में वाहन बैन होना चाहिये आपकी क्या राय है?’ यह पोस्ट ट्रैफिक निदेशालय के पेज पर सोमवार रात पोस्ट की गई। जिस पर एक घंटे के भीतर ही करीब 100 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिनमें अधिकांश लोग इसके समर्थन में थे। वहीं कुछ लोगों ने बाजार में दुकानों के अतिक्रमण से फुटपाथ खाली कराने का भी सुझाव रखा। खुराना ने इससे पहले दून में एसएसपी के पद पर रहने के दौरान भी यह प्रयोग किया था। जो काफी प्रभावी रहा था। लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते उस वक्ता बंद करना पड़ा था। निदेशक यातायात केवल खुराना का कहना है कि ट्रैफिक सुधार के लिए लोगों से अलग अलग मंचों से राय ली जा रही है। पलटन बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक पर भी लोगों से राय ली जा रही है। इस पर सोच विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

इन भाषाओं में मांगी राय

पलटन बाजार में वाहन बैन होना चाहिये, आपकी क्या राय है?

Should the vehicles be banned in Paltan Bazar? What is your opinion?

क्या पलटन बाजार मा गाड़ी औंण बन्द हुणि चेंदि। आपो क्या विचार च?

पलटन बाजारन्दी गाड़ी जाणी चाहीं की नाहीं जाणी चाहीं तुम्हारी का राय है?

के पलटन बजार मि गाड़ी लिझाण बन्द हुण चैं छ, तुमौर के राय छु?

यह सवाल भी पूछे

क्या आप अपने शहर के ट्रैफिक को और बेहतर करने के लिये प्रतिदिन 15 मिनट दे सकते हैं?

क्या टू व्हीलर पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए।

क्या आपकी सिटी में ट्रैफिक को सम्भालने के लिए आप को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

क्या सड़क पर अच्छा काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस को आपके द्वारा भी शाबासी दी जाती है ?

क्या आपके द्वारा कभी किसी ऐसी व्यक्ति को मौके पर टोका गया है जो यातायात के नियम तोड़ रहा हो?