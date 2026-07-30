Dehradun News: बंजारावाला में महिला से चेन लूटने वाला दिल्ली का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
Dehradun News: बंजारावाला में मार्निंग वॉक पर गई महिला से चेन लूटने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
Dehradun News: बंजारावाला में मार्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से चेन लूटने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल की दिल्ली नंबर की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। फरार आरोपी के साथी की पुलिस तलाश कर रही है। 25 जुलाई की सुबह बंजारावाला निवासी महिला से भद्री गेस्ट हाउस के पास रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपटी थी। इस मामले में 27 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि बुधवार देर शाम मुख्य आरोपी शहजाद अली (29 वर्ष) मूल निवासी देवरिया, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी बुद्ध विहार, नई दिल्ली को चंद्रबनी रोड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शहजाद नशे का आदी है और अपने एक साथी के साथ देहरादून घूमने आया था। नशे की लत पूरी करने के लिए ही उन्होंने सुबह रेकी कर इस स्नेचिंग को अंजाम दिया। आरोपी शहर में किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया。
दिल्ली का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी
आरोपी शहजाद के खिलाफ दिल्ली के राजौरी गार्डन, कीर्तिनगर, नांगलोई, क्राइम ब्रांच और वसंत कुंज सहित विभिन्न थानों में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के 20 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इसके दूसरे फरार साथी की तलाश में जुटी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
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