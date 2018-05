उत्तराखंड : घनसाली बाजार में पहुंची जंगल की आग, जान बचाने के लिए भागे लोग

उत्तराखंड के कई इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ जंगल की आग बेकाबू है। टिहरी जिले के घनसाली में मंगलवार को जंगल में लगी आग बाजार में पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाजार के ठीक ऊपर से एक दवानल बैंक की छत पर जा गिरा। पत्थर और दवानल गिरने से बाजार में खलबली मच गयी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आग के भय से लोगों ने दुकानें बंद कर ली हैं।

भिलंगना ब्लॉक के घनसाली बाजार के पास जंगल में लगी आग से कई हेक्टेयर वन जलकर स्वाह हो गए। दावानल के कारण भारी पत्थर व पेड़ गिरने से लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारियों के कई प्रयासों के बाद भी आग पर काबू नहीं पा जा सका है। बीते सोमवार रात्रि घनसाली बाजार के ऊपर जंगलों में आग लग गई। जंगल की आग से मंगलवार को बाजार स्थित गंगा यमुना ग्रामीण बैंक शाखा के ऊपर जलता चीड़ का पेड़ आ गिरा। बैंक कर्मचारी व अन्य लोग वहां से किसी जान बचाकर भाग निकले।

<

Uttarakhand: People run for shelter after fire broke out in forest area near Ghansali Bazaar, in Tehri pic.twitter.com/yMHlrmCIox