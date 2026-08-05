Dehradun News: उर्स मेले की तैयारियों को लेकर मंथन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर रहा फोकस
Dehradun News: रुड़की में आगामी उर्स मेले को सफल बनाने के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। सभी विभागों और मेले की समिति के बीच बेहतर समन्वय की अपील की गई। पुलिस ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
Dehradun News: रुड़की। आगामी उर्स मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को कोतवाली कलियर परिसर में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उर्स मेला कमेटी के पदाधिकारियों, क्षेत्र के गणमान्य लोगों तथा पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मेले की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसपी देहात ने कहा कि उर्स मेले में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं, इसलिए सभी विभागों और मेला कमेटी के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने समिति के सदस्यों से अपील की कि व्यवस्थाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कराने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। बैठक में मौजूद उर्स कमेटी के सदस्यों और क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने प्रशासन को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि उर्स मेला सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।