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Dehradun News: रसूलपुर में बड़ा हादसा टला, बिजली के पोल से टकराया टेंपो ट्रैवलर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: विकासनगर के रसूलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे के समय वहां से गुजर रहे लोगों ने मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन कोई मानव हानि नहीं हुई।

रसूलपुर में बड़ा हादसा टला, बिजली के पोल से टकराया टेंपो ट्रैवलर
रसूलपुर में बड़ा हादसा टला, बिजली के पोल से टकराया टेंपो ट्रैवलर

Dehradun News: विकासनगर। रसूलपुर में बड़ा हादसा टला गया। बिजली के पोल से टेंपो ट्रैवलर टकरा गया। हादसा होने के बाद वहां से गुजर रहे लोग रुक गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। विकासनगर के रसूलपुर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराया। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

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