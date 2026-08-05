Dehradun News: नगर पालिका परिषद मसूरी में टाउन वेंडिंग कमेटी में छह सदस्य चुने
Dehradun News: -नगर पालिका परिषद मसूरी में टीवीसी के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न - गीता भट्ट और
Dehradun News: मसूरी, संवाददाता। नगर पालिका परिषद मसूरी में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया है। छह सदस्यों में दो सदस्य निर्विरोध चुने गए।नगर पालिका परिषद मसूरी में टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रथम चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन की देखरेख में संपन्न कराए गए। सुबह 9:30 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह 11:00 बजे तक मतदान हुआ।सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के उद्देश्य से 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद सुबह 11:15 बजे मतदान समाप्त कर स्ट्रॉन्ग रूम को प्रत्याशियों की मौजूदगी में सील किया गया। इसके बाद प्रत्याशियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में मतगणना प्रारंभ की गई और परिणाम घोषित किए गए।
जनरल सीट के लिए हुए चुनाव में ज्योति रावत को 49, गोदामबरी देवी को 47, संगीता देवी को 43 तथा अजय कुमार को 41 मत प्राप्त हुए। आरक्षित सीट पर विशाल कुमार को 46, अमन रावत को 44 तथा किशोर टम्टा को 7 मत मिले। वहीं अल्पसंख्यक सीट पर असलम को 63 तथा शहजाद को 33 मत प्राप्त हुए। पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि मतगणना पूरी होने के बाद परिणामों की आधिकारिक घोषणा की गई। इसमें ज्योति रावत, गोदामबरी देवी, विशाल कुमार और असलम विजयी रहे जबकि निर्विरोध गीता भट्ट और अंजना ढोंडियाल सदस्य चुने गए।
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