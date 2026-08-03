Dehradun News: मसूरी में मेहंदी प्रतियोगिता में प्रिया ने मारी बाजी

Dehradun News: मसूरी, संवाददाता। रोटरी क्लब मसूरी, हिना सनशाइन ब्यूटी पार्लर एवं स्टोट्राक होटल्स लग्जरी की ओर से आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में प्रिया ने मारी बाजी।स्थानीय महिलाओं एवं युवतियों की कला और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन होटल के सभागार में किया गया। रोटरी क्लब मसूरी, हिना सनशाइन ब्यूटी पार्लर एवं स्टोट्राक होटल्स लग्जरी ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें कुल 46 प्रतिभागियों ने अपनी सुंदर एवं आकर्षक मेहंदी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं में पायल रावत ने प्रथम स्थान, निहारिका ने द्वितीय स्थान तथा सिमरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विजेताओं को स्मृति-चिह्न एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन चार प्रतिष्ठित निर्णायकों द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में इनरव्हील अध्यक्ष किरण त्रिपाठी, स्केच आर्टिस्ट एवं चित्रकार सुरभि रावत, तथा मसूरी के मेहंदी कलाकार रोहित राठौर और मनोज कुमार शामिल रहे।आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब मसूरी के अध्यक्ष अश्विनी मित्तल, रणबीर सिंह, विनेष संघल, मनमोहन कर्णवाल, शैलेंद्र कर्णवाल, नूपुर कैंतुरा, शिवम अग्रवाल, रोटेरियन दीपक अग्रवाल तथा डायरेक्टर वोकेशनल सर्विस एवं डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विस रजत अग्रवाल, योगिता गोयल, सुरेश गोयल, मनीष गोयल, हिना परवीन आदि मौजूद रहे।